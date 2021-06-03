Глава Африканского союза поблагодарил Путина за диалог о проблемах мировой экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Демократическая Республика Конго (ДРК) и Африка в целом благодарны президенту России Владимиру Путину за возможность участия в диалоге о проблемах мировой экономики. Об этом заявил в четверг президент ДРК, председатель Африканского союза (АС) Феликс Чисекеди в видеообращении к участникам Петербургского международного экономического форума.

"Прежде всего мне хотелось бы поблагодарить президента РФ Владимира Путина за подключение Африки и через нее ДРК к этому диалогу о проблемах мировой экономики", - сказал Чисекеди.

"Мир, в котором мы живем, все больше приобретает черты единой мировой деревни, - отметил он. - Последние 16 месяцев все человечество сообща боролось с пандемией коронавируса. Этот опыт показывает, что только общими усилиями мы можем идти вперед. Человечество ожидает от мировых лидеров солидарных действий в борьбе с политическими, социально-экономическими, санитарными проблемами. Перед нами стоят важные задачи в трех областях: глобальные изменения климата, терроризм, пандемия".

"В Африке живут 1,3 млрд людей, не имеющих доступа к вакцинам от коронавируса, - подчеркнул глава АС. - Африка призывает к справедливому и равному доступу к этим вакцинам и возможности самостоятельно производить их. Мир не справится с пандемией, если будет игнорировать Африканский континент".

"Через 20 лет Африка станет главным резервуаром рабочей силы для мира, - указал Чисекеди. - По нашим расчетам, 40% рабочей силы планеты будут составлять молодые африканцы. В этом смысле судьбы мировой экономики во многом зависят от судеб Африки".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.