Белоруссия сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Белоруссия в качестве ответных мер на санкции США против предприятий нефтехимического комплекса республики приняла решение сократить персонал американского посольства в стране, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, размещенном в четверг на сайте ведомства.

"Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - говорится в сообщении.

Глаз добавил, что принимаемые Минском меры - точечные и призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Белоруссией. "Как и прежде, мы не настроены на эскалацию и готовы продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения", - добавил он.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии подчеркнул, что действия США в отношении белорусских предприятий - незаконные, противоречащие международному праву и призваны оказать давление на суверенное государство. По его словам, они нанесут ущерб трудовым коллективам затронутых предприятий - простым белорусским гражданам. "Разумеется, мы ожидали такое развитие событий, поэтому государство сделает все возможное, чтобы эти деструктивные меры не сказались на наших людях и трудовых коллективах", - добавил он.

С 3 июня американская администрация возобновляет рестрикции в отношении девяти госпредприятий Белоруссии - "Белнефтехима", "Белнефтехима США", "Белорусского нефтяного торгового дома", "Белшины", "Гродно Азота", "Гродно Химволокна", "Лакокраски", "Нафтана" и "Полоцк Стекловолокна" - по причине имеющего место, по мнению американских властей, нарушения прав человека в республике. Сотрудничество американских граждан и компаний с этими предприятиями должно быть прекращено, запрещены любые операции с ними, а также с компаниями, в которых эти предприятия имеют долю в 50% и более.