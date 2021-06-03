Зеленский отказался подписывать законопроект о наказании за недостоверное декларирование

КИЕВ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен отклонить принятый Верховной радой законопроект о возвращении для чиновников уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях об имуществе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования для чиновников. Подписание закона в принятом Верховной радой виде невозможно, - цитирует пресс-служба его заявление. - Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием".

Депутатские поправки, внесенные в инициированный Зеленским законопроект, как указали в пресс-службе, ослабляют систему декларирования и наказания. В частности, парламентарии изменили подходы к декларированию активов во владении членов семьи чиновников, что позволит им не указывать такое имущество. В настоящий момент такие активы подлежат обязательному декларированию, подчеркнули в офисе.

"Система электронного декларирования была требованием ЕС для введения безвизового режима с Украиной (упрощение порядка туристических поездок - прим. ТАСС). До сих пор идет мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим", - подчеркнул Зеленский.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции и Национальное антикоррупционное бюро Украины призвали Зеленского наложить вето на закон о недостоверном декларировании, который Рада приняла 3 июня.

Закон о недостоверном декларировании

Принятый Радой документ вносит изменения в Уголовный кодекс Украины и устанавливает наказание до двух лет лишения свободы за декларирование недостоверной информации или отсутствие декларации.

Введение для чиновников нормы об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов стало отправной точкой конституционного кризиса на Украине осенью 2020 года. Конституционный суд страны тогда признал это положение противоправным, что вызвало резкую реакцию Зеленского. Он внес в Верховную раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании их решения ничтожным и отмене соответствующих изменений в законе "О предотвращении коррупции". Зеленский призвал фракцию партии "Слуга народа" принять жесткие решения в отношении Конституционного суда, после чего несколько судей отказались принимать участие в пленарных заседаниях, что привело к фактической блокировке его работы.

В настоящий момент действует принятый Радой в конце прошлого года "компромиссный" вариант закона об обязательной декларации имущества.