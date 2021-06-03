Помощник Байдена обсудил с главой Минобороны Израиля поддержку системы ПВО страны и Иран

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с находящимся с визитом в Вашингтоне министром обороны Израиля Бени Ганцем поддержку системы противовоздушной обороны "Железный купол", ситуацию в секторе Газа и противодействие Ирану. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

"Джейк Салливан подтвердил непоколебимую поддержку со стороны президента Джо Байдена права Израиля на самооборону и приверженность укреплению всех аспектов двустороннего партнерства в области безопасности, включая поддержку системы [ПВО] "Железный купол", - обратили внимание в СНБ. - Стороны обменялись мнениями по ситуации в секторе Газа, Салливан подчеркнул важность обеспечения того, что гуманитарная помощь была доступна населению сектора Газа".

Собеседники рассмотрели шаги, необходимые для укрепления мира и стабильности в регионе. "Стороны обсудили общую обеспокоенность в связи с угрозой, которую представляет агрессивное поведение Ирана в регионе, и выразили решимость противостоять этим угрозам", - отмечается в тексте.

С 10 мая действующие в секторе Газа палестинские радикальные группировки и израильская армия обменивались ракетными ударами. По данным израильских военных, по израильским городам было выпущено из анклава не менее 4 тыс. ракет, 90% из которых были перехвачены батареями "Железного купола", в ответ армия поразила порядка 1,5 тыс. объектов в секторе. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Режим прекращения огня вступил в силу 21 мая.