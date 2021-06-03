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Байден отметил 70-летний юбилей супруги на пляже

Президент США и первая леди в окружении сотрудников Секретной службы катаются на велосипедах по примыкающему к пляжу парку, часть которого была перекрыта, сообщил пресс-пул Белого дома

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг отмечает 70-летний юбилей первой леди страны Джилл Байден на пляже в штате Делавэр, куда они отправились в минувшую среду. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Журналисты рассказали, что глава государства с супругой в окружении сотрудников Секретной службы катаются на велосипедах по примыкающему к пляжу парку, часть которого была перекрыта. Байден не стал отвечать на вопрос, что он подарил первой леди на день рождения. Находившиеся неподалеку отдыхающие приветствовали пару и поздравляли Джилл Байден с юбилеем.

Как отмечает телекомпания CNN, чета Байденов остановилась в пляжном домике, который она приобрела еще в 2017 году за $2,7 млн. Как ожидается, президент и его супруга вернутся в Белый дом в пятницу и проведут выходные в Вашингтоне.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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