Байден отметил 70-летний юбилей супруги на пляже

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг отмечает 70-летний юбилей первой леди страны Джилл Байден на пляже в штате Делавэр, куда они отправились в минувшую среду. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Журналисты рассказали, что глава государства с супругой в окружении сотрудников Секретной службы катаются на велосипедах по примыкающему к пляжу парку, часть которого была перекрыта. Байден не стал отвечать на вопрос, что он подарил первой леди на день рождения. Находившиеся неподалеку отдыхающие приветствовали пару и поздравляли Джилл Байден с юбилеем.

Как отмечает телекомпания CNN, чета Байденов остановилась в пляжном домике, который она приобрела еще в 2017 году за $2,7 млн. Как ожидается, президент и его супруга вернутся в Белый дом в пятницу и проведут выходные в Вашингтоне.