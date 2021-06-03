Протасевич заявил, что уважает Лукашенко

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Задержанный в аэропорту Минска один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что уважает президента Белоруссии Александр Лукашенко, хотя и раньше критиковал его.

"Не буду скрывать, что я много критиковал Александра Григорьевича [Лукашенко]. Как мне казалось, для этого были причины", - заявил он в четверг в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

"Безусловно", - сказал Протасевич, отвечая на вопрос о том, испытывает ли он уважение к Лукашенко.

По словам блогера, чем больше он погружался в политическую работу, тем больше он стал понимать, что "многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле - это просто попытка давления". "Я не буду скрывать, что были моменты, где я считаю, что, может быть, некоторые решения [руководства Белоруссии] были ошибочными", - заключил он.

Протасевич был задержан 23 мая. В тот день самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находились разыскиваемый властями Белоруссии Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.

В Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента, несколько месяцев проходили акции протеста несогласных с их итогами. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, и в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. По информации властей, многие акции координировались через Telegram-каналы, а также группы в мессенджерах и соцсетях.