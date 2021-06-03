Евросоюз и Украина начали диалог по кибербезопасности

БРЮССЕЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Евросоюз приступил к диалогу с Украиной по вопросам кибербезопасности. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"ЕС и Украина запустили диалог по кибербезопасности. 3 июня 2021 года Евросоюз и Украина провели свой первый кибердиалог", - отмечается в нем.

Как говорится в документе, "ЕС и Украина подтвердили свою приверженность глобальному, открытому, стабильному и безопасному киберпространству, в котором полностью соблюдается верховенство закона". "<...> Где те же права, которые люди имеют в автономном режиме, защищены и в интернете, и где поощряются и сохраняются безопасность, экономический рост, процветание и целостность свободных и демократических обществ. ЕС выразил свою солидарность и поддержку Украине, которая сталкивается с кибератаками, направленными на подрыв ее ключевой инфраструктуры", - добавила внешнеполитическая служба Евросоюза.

По ее данным, "ЕС и Украина представили обновленную информацию о своих институциональных условиях, связанных с кибербезопасностью, обязанностях, а также о политических и законодательных изменениях, включая обновление Директивы ЕС о сетевой информационной безопасности". "Особое внимание было уделено вопросам координации и сотрудничества на международных форумах с целью повышения киберустойчивости и содействия ответственному поведению государств в киберпространстве. В этой связи стороны подтвердили свою приверженность разработке Программы действий по содействию ответственному поведению государств в киберпространстве в рамках ООН", - поясняется в документе.

Сопредседателями диалога были директор по политике безопасности и обороны Европейской службы внешних действий Йоаннеке Бальфур, заместитель директора и руководитель отдела кибербезопасности и политики цифровой конфиденциальности генерального директората Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям Якуб Боратынский и директор департамента ЕС и НАТО МИД Украины Марина Михайленко. Ряд государств - членов ЕС принял участие в диалоге в качестве наблюдателей, говорится в документе.