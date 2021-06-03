Протасевич заявил, что оппозицию Белоруссии содержат литовские налогоплательщики и бизнес

МИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич указал, что финансирование экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской идет из средств литовских налогоплательщиков и заинтересованных бизнесменов.

"Во-первых, действительно, часть за счет литовских налогоплательщиков. Литовские налогоплательщики, по сути, содержат зарубежного политика из своего кармана. Отчасти это частные спонсоры. То есть частные бизнесмены, представители бизнес-элиты и так далее. И третье - это финансовая поддержка диаспоры. То есть источников финансирования много", - сказал он в четверг в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

Протасевич был задержан 23 мая. В тот день самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находились разыскиваемый властями Белоруссии Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов.