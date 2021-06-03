Власти США призвали частный сектор не платить использующим вирусы-вымогатели

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Правительство США по-прежнему призывает частные американские компании не платить тем преступным элементам, которые используют компьютерные вирусы-вымогатели. Это подтвердила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Наши наставления - со стороны ФБР - по-прежнему заключаются в том, что компаниям не следует платить выкуп, так как это (такие выплаты - прим. ТАСС) служит стимулом для подобных атак на другие компании", - подчеркнула официальный представитель американского лидера.

Кроме того, она повторила, что глава администрации США Джо Байден рассчитывает затронуть тему хакерских атак с применением вирусов-вымогателей на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. "Мы ожидаем, что это станет темой для обсуждения на саммите, который состоится менее чем через две недели", - сказала Псаки. По ее словам, Байден планирует заявить Путину, что "ответственные страны не укрывают преступников, которые используют вирусы-вымогатели". "Ответственные страны должны принимать решительные действия против этих сетей [преступников], использующих вирусы-вымогатели", - убеждена пресс-секретарь. "Так что это будет частью дискуссии, когда он его увидит менее чем через две недели", - добавила Псаки, имея в виду Байдена и Путина.

Ранее компания JBS объявила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России. Американская администрация утверждает, что контактирует с российскими властями по поводу этой хакерской атаки, но не уточняет, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по эпизоду, готов ли к двустороннему сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Расследованием инцидента занимается ФБР.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.