Бибилов до конца года определится, будет ли переизбираться на пост президента Южной Осетии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов до конца этого года определится, будет ли баллотироваться на второй срок.

Срок полномочий Бибилова, избранного в апреле 2017 года, истекает весной 2022 года.

"Я думаю, что пока рановато об этом говорить, более того, считаю, что в первую очередь, наверное, это не мое желание должно быть баллотироваться на пост президента, а желание народа республики. Если народ республики доверит, то конечно. Против воли никогда не шел и идти не собираюсь. Я думаю, что это будет известно ближе к концу года", - сказал Бибилов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также выразил надежду, что к выборам удастся сформировать Конституционный суд, который мог бы решать возникшие споры.

"Со стороны президента, руководства республики есть полная готовность для того, чтобы уже наконец сформировать Конституционный суд. Тут можно, к сожалению, пока отметить, что пока не все депутаты понимают всей важности работы Конституционного суда, и определенные напряженные отношения, которые недавно были, - это тоже свидетельство того, что Конституционный суд необходим. Это форма правового решения тех проблем, которые могут возникать между исполнительной и законодательной властью по определению нормативных актов, ненарушения Конституции республики", - отметил он.