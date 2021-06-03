Госдеп: решения Белоруссии по сокращению дипперсонала США вступают в силу 13 июня

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Решения Белоруссии в качестве ответных мер сократить персонал американского посольства в Минске вступают в силу 13 июня. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Сегодня Белоруссия проинформировала Соединенные Штаты о введении новых ограничений для американского дипломатического и технического персонала в нашем посольстве в Минске. Они вступают в силу 13 июня, чуть более чем через неделю", - отметил дипломат.

Работа посла США в Белоруссии

Посол США в Белоруссии Джули Фишер в обозримой перспективе продолжит работать за пределами страны назначения, сказал Прайс.

"Посол Фишер продолжит поддерживать демократические устремления белорусских граждан, посол продолжит сотрудничать с ними, включая лидеров демократического движения, СМИ, представителей гражданского общества, за пределами Белоруссии, - сказал он. - Посол также продолжит сотрудничать с нашими союзниками и партнерами. Посол посещала европейские страны в последние недели, я ожидаю, что она продолжит делать это в дальнейшем".