Reuters: США дадут делам о кибератаках такую же приоритетность, как делам о терроризме

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции США даст расследованиям вымогательских кибератак приоритетность, аналогичную расследованию дел, связанных с террористической деятельностью. Как сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальные источники, это решение связано с недавней кибератакой на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, а также с увеличением частотности киберпреступлений.

"Это <...> процесс, необходимый для того, чтобы гарантировать, что мы отслеживаем все случаи вымогательств вне зависимости от того, куда [в какое ведомство] оно может быть передано внутри страны", - заявил Джон Карлин, исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора в министерстве юстиции. Согласно новому внутреннему руководству, такая приоритетность предполагает, что следователи, занимающиеся делами о вымогательствах, должны будут делиться как обновленной информацией по делу, так и актуальной технической информацией с руководством в Вашингтоне.

Ранее подобный алгоритм использовался в расследовании дел, связанных с терроризмом, но на дела, связанные с кибератаками, он распространяется впервые. Согласно руководству, дела, которые отныне требуют уведомления целевой группы в Вашингтоне, включают случаи, связанные с антивирусным обеспечением, незаконными онлайн-форумами или рынками, криптовалютными биржами, ботнетами, а также онлайн-услугами по отмыванию денег.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.