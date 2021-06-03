{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил главе Минобороны Израиля о важности гуманитарной помощи сектору Газа

Госсекретарь подчеркнул важность укрепления мира и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев, а также сообщил о поддержке права Израиля на самооборону, передает Госдепартамент

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в четверг с министром обороны Израиля Бени Ганцем способы укрепления мира на Ближнем Востоке и в связи с этим заявил о важности гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров Блинкена и Ганца в Вашингтоне.

На эту тему
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима
Что известно о ситуации вокруг Восточного Иерусалима

"Госсекретарь подчеркнул важность укрепления мира и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев, а также заявил о поддержке права Израиля на самооборону", - говорится в документе.

Блинкен также указал на важность гуманитарной помощи Газе и помощи в восстановлении.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния в прибрежном анклаве стали 256 жителей. С израильской стороны погибли 13 человек.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
Протасевич отрицает связь со штатом украинского батальона "Азов"
Блогер признался, что боится экстрадиции в ЛНР и надеется, что у президента Белоруссии Александра Лукашенко найдется политическая воля, чтобы этого не допустить
Протасевич отрицает связь со штатом украинского батальона "Азов"
Читать полностью