МИД Латвии призвал жителей республики воздержаться от поездок в Белоруссию

РИГА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Латвии призывает жителей воздержаться от неважных поездок в Белоруссию после того, как соседняя страна ужесточила правила пересечения границы, чтобы ограничить выезд из республики. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь МИД Янис Бекерис.

"Принимая во внимание ситуацию с безопасностью, особо призываем оценить необходимость поездок в Белоруссию. Кроме того, строгие правила миграции были еще ужесточены. Они могут коснуться и наших подданных, и белорусов, у которых есть постоянный вид на жительство в Латвии", - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

"Нынешний порядок предусматривает, что из Белоруссии смогут выехать те люди, у кого есть разрешение на долгосрочное проживание в другой стране, но не чаще, чем раз в полгода. Поэтому МИД обновил предупреждение для путешественников, с нормами можно ознакомиться на нашей домашней странице", - добавил он.

Государственный пограничный комитет Белоруссии 31 мая сообщил, что для граждан этой страны и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Белоруссии, выезд временно ограничен.

Отношения между Латвией и Белоруссией обострились на фоне экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис, реагируя на этот инцидент, 24 мая собственноручно заменили около одной из гостиниц в центре города, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии.

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу в течение 24 часов и всем сотрудникам латвийского посольства в течение 48 часов покинуть республику. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений. В свою очередь правительство Латвии 25 мая ввело ограничения на авиасообщение с Белоруссией.