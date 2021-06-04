Протасевич считает, что его мог выдать оппозиционер Богданович из окружения Тихановской

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что сообщить о его перелете рейсом компании Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая мог оппозиционер Даниил Богданович, входящий в окружение экс-кандидата в президенты Белоруссии, лидера оппозиции Светланы Тихановской.

"У меня не складывались отношения [с Богдановичем] в последнее время, я эмоционально устал, не хотел выполнять какую-то политическую работу, хотел просто заниматься фотографией", - сказал он в четверг в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.

По его словам, за два дня до вылета вовсе ставился вопрос о его увольнении. "Вообще шел разговор, чтобы меня уволить за то, что я просрочил какой-то мелочный дедлайн", - отметил он. "Я склонен предполагать, что да. Более того, я в этом уверен", - сказал Протасевич, отвечая на вопрос о том, считает ли он Богдановича причастным к своему задержанию.

Он рассказал, что, ранее выражал мнение о бесперспективности в настоящее время попыток организовать массовые протесты в Белоруссии. "Протестов уже нет, и они едва ли будут. Глупо пытаться дальше призывать людей выходить на улицы: объективно никто не выйдет. Говорил, что нужно сосредоточиться на других задачах. Я открыто говорил: объективно мы проиграли", - подчеркнул Протасевич.

При этом он отметил, что такая его позиция провоцировала конфликт. "Последние месяцы, когда были попытки призвать к каким-то акциям, снова к уличным протестам, у меня был лично конфликт с тем же Вячеркой (советник Тихановской Франак Вячорка - прим. ТАСС), с тем же BYPOL (оппозиционная инициатива бывших белорусских силовиков, уехавших за границу - прим. ТАСС) об уличной активности",- отметил он.

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Протасевич летел самолетом компании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Блогер был задержан, он внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".