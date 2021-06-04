Глава Пентагона обсудил с министром обороны Израиля проблемы региональной безопасности

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин провел в четверг встречу с израильским коллегой Бени Ганцем, стороны обсудили решение проблем безопасности в Ближневосточном регионе и перемирие между Палестиной и Израилем.

"Министр обороны Ллойд Остин встретился с министром обороны Израиля Бени Ганцем, чтобы укрепить сотрудничество в сфере обороны для решения ряда проблем региональной безопасности, включая угрозы, создаваемые беспилотными летательными аппаратами", - говорится в обнародованном заявлении Пентагона.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что американская администрация поддерживает достигнутое 21 мая соглашение о перемирии "для обеспечения безопасности как для израильтян, так и для палестинцев".

"Остин подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов защите Израиля и обеспечению качественного военного превосходства", - отмечается в сообщении.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния в прибрежном анклаве стали 256 жителей. С израильской стороны погибли 13 человек.