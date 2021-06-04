СБ ООН призвал хуситов предоставить доступ к танкеру Safer во избежание катастрофы

ООН, 4 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН призвал йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) как можно скорее предоставить специалистам Объединенных Наций доступ к севшему на мель у берегов Йемена танкеру Safer, чтобы избежать экологической катастрофы.

"Члены Совета Безопасности призывают хуситов к ответственному отношению к ситуации с танкером, а также выражают глубокую обеспокоенность растущим риском того, что Safer может повредиться или взорваться, спровоцировав экологическую, экономическую, морскую и гуманитарную катастрофу в Йемене", - говорится в заявлении, распространенном по итогам прошедшего в четверг заседания Совбеза.

Члены Совета Безопасности напомнили, что хуситы еще 5 июля 2020 года дали предварительное согласие на доступ экспертов ООН к танкеру для оценки повреждений. Однако после этого "Ансар Аллах" так и не предоставили ооновцам необходимых гарантий безопасности. "СБ ожидает, что направление специалистов ООН станет возможным в самые сжатые сроки", - отмечается в заявлении.

Нефтеналивное судно Safer стоит на якоре близ порта Рас-Иса с 2015 года. По данным правительства Йемена, в его резервуарах содержится 1,14 млн баррелей сырой нефти. Из-за постоянно образующихся ядовитых паров в замкнутом пространстве создаются условия для мощнейшего взрыва, который может прогреметь в любой момент. По оценкам специалистов, в случае взрыва или образования любого разлома в корпусе корабля разлившаяся нефть распространится по всему Красному морю до Суэцкого канала на севере и Ормузского пролива на юге.

ООН неоднократно обращалась к контролирующим данный район хуситам с просьбой разрешить отправить к танкеру экспертную миссию. Хотя летом прошлого года представители "Ансар Аллах" письменно подтвердили готовность удовлетворить этот запрос, на практике ООН не получила всех необходимых документов, обеспечивающих безопасный доступ экспертов к судну.