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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном из-за обострения на ней обстановки

По утверждению Бишкека, таджикская сторона 4 июня начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области

БИШКЕК, 4 июня. /ТАСС/. Дислоцированные на границе с Таджикистаном подразделения Пограничной службы (ПС) Киргизии переведены на усиленный режим несения службы из-за напряженной ситуации. Об этом сообщила в пятницу ПС киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

ПС отмечает, что это связано с возникшей напряженностью на "киргизско-таджикском участке государственной границы". "Таджикская сторона, нарушив все ранее достигнутые договоренности межправительственных делегаций сторон по вопросам делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы, 4 июня начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области (Киргизия) с заходом вглубь территории Киргизской Республики до 1 000 м", - подчеркивается в сообщении.

Позже таджикская сторона "оставила контейнер на неописанном участке государственной границы в данной местности и отошла от него на 600 м". По данным ПС ГКНБ, со стороны Таджикистана на границе наблюдается "скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике". "Принимаются меры по урегулированию обстановки на уровне пограничных представителей сторон, однако пограничные представители Республики Таджикистан не отвечают на телефонные звонки", - утверждает Погранслужба Киргизии.

В апреле и мае на границе между военнослужащими двух государств был вооруженный конфликт, в результате которого с обеих сторон погибли десятки человек.

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КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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