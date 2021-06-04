В Гонконге задержали активистку, призывавшую к несанкционированной акции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга в пятницу задержала оппозиционную активистку, которая призывала к проведению этим вечером массовой несанкционированной акции по случаю 32-й годовщины событий на пекинской площади Тяньаньмэнь. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Речь идет о заместителе председателя организации "Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае" Цзоу Хантун. Она агитировала принять участие в акции в парке Виктория с зажженными свечами в память о жертвах трагических событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года. Правоохранительные органы второй год подряд запретили проведение этого мероприятия "из-за угрозы распространения коронавируса".

Однако многие активисты через соцсети призывают выходить на улицы и зажигать свечи в разных районах. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в правоохранительных органах, в городе будут усилены меры безопасности: обеспечивать порядок будут мобилизованы от 5 до 7 тыс. полицейских. Они намерены пресекать любые попытки использовать эту дату для распространения сепаратистских и прочих лозунгов, запрещенных в соответствии с новым законом о национальной безопасности, принятым летом прошлого года.

Гонконг - единственное место в Китае, где массово отмечают годовщины тяньаньмэньских событий. Политически активная общественность этого специального административного района КНР, наделенного правами расширенной автономии, устраивает подобные акции каждый год. Они проходят с разрешения местных властей и носят мирный характер.

Однако в прошлом году полиция впервые за 30 лет запретила проведение этого мероприятия в связи с пандемией. Это не помешало тысячам людей собраться с зажженными свечами в парке Виктория. Некоторые оппозиционеры были привлечены к ответственности за участие в несанкционированной акции. Известный активист Джошуа Вонг получил за это 10 месяцев тюрьмы.

Вооруженное подавление в начале лета 1989 года студенческих выступлений в центре Пекина, которые были квалифицированы как "контрреволюционный мятеж", привело к значительным человеческим жертвам. Многие участники демонстраций были приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Официальная позиция Китая гласит, что предпринятые тогда меры по наведению порядка были необходимы для стабилизации обстановки в стране и продолжения курса экономических реформ.