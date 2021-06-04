КНР, Афганистан и Пакистан ожидают возвращения "Талибана" в политическое русло

ПЕКИН, 4 июня. /ТАСС/. Китай, Афганистан и Пакистан ожидают и приветствуют возвращение движения "Талибан" (запрещено в РФ) в политическое русло Афганистана. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

Четвертый раунд трехсторонних консультаций министра иностранных дел Китая Ван И с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром и главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши состоялись в четверг в формате видеоконференции. Текст совместного заявления опубликован в пятницу на сайте МИД КНР.

"Три стороны считают необходимым соблюдать резолюцию 2513 Совета Безопасности ООН, ждут с нетерпением и приветствуют возвращение "Талибана" в политическое русло Афганистана", - сказано в заявлении. "Стороны вновь заявили, что не поддерживают создание какого-либо правительства в Афганистане путем военной силы, выступают с поддержкой того, чтобы Афганистан стал независимым, суверенным государством", - указывается в документе.

Как отмечается в заявлении, "стороны подчеркнули, что внутренний конфликт в Афганистане должен быть урегулирован мирным путем, и призвали все стороны как можно скорее объявить о полном прекращении огня и положить конец бессмысленному насилию и создать необходимые условия для переговоров между афганским правительством и движением "Талибан".

Президент США Джо Байден 14 апреля 2021 года объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года, хотя прежняя администрация во главе с Дональдом Трампом подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с движением "Талибан", согласно которому Вашингтон обязался вывести свои войска, равно как и войска союзников, к 1 мая 2021 года. Такое отступление от достигнутых договоренностей вызвало резкое недовольство со стороны талибов, фактически заявивших о том, что в этом случае они считают себя свободными от взятых на себя по Дохийскому соглашению обязательств. В соответствии с мирным соглашением талибы обязались "не сотрудничать с группами или отдельными лицами, угрожающими безопасности Соединенных Штатов или их союзников", чем и был обусловлен вывод американских войск.

В докладе группы ООН по наблюдению за ситуацией в Афганистане, который распространил ранее американский телеканал CNN, констатируется, что войска США покидают республику в условиях роста - до самых высоких показателей за последние 20 лет - насилия в этой стране.