СМИ: ВС США могут подготовить "наступательные кибероперации" против хакеров в России

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден может поручить военным подготовить "наступательные кибероперации" против хакеров, базирующихся на территории России. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на американские правительственные источники.

Телекомпания отмечает, что власти США намерены впредь рассматривать как угрозу национальной безопасности кибератаки с применением вирусов-вымогателей. На фоне этого, по свидетельству источников NBC, Байден может поручить Киберкомандованию ВС США "подготовить наступательные кибероперации против хакеров в России". Как указывает телекомпания, к таким мерам глава Белого дома прибегнет в том случае, если ему не удастся достичь взаимопонимания по вопросу хакерской активности на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Американское руководство, по сведениям телекомпании, убеждено в том, что кибератаки с применением вирусов-вымогателей стали в последнее время источником серьезного экономического ущерба США. NBC считает, что такой подход оправдан, в частности, в свете кибератак на компанию - оператора трубопровода Colonial Pipeline и мясоперерабатывающую компанию JBS. При этом, как подчеркивает телекомпания, любые кибероперации ВС США против целей, расположенных в России, "грозят ответными мерами".

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило, что Министерство юстиции США даст расследованиям кибератак с целью вымогательства приоритетность, аналогичную делам, связанным с террористической деятельностью.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. Атака на компьютерные сети JBS была произведена в минувшее воскресенье. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Вашингтон утверждает, что контактирует с Москвой по поводу последней хакерской атаки. В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с этим инцидентом, если они поступят.