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Обострение конфликта на киргизско-таджикской границе

Бишкек обвинил Душанбе в нарушении достигнутых ранее договоренностей по границе

В связи с обострением обстановки на место "для урегулирования сложившейся ситуации" выехал глава Государственного комитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев

БИШКЕК, 4 июня. /ТАСС/. Киргизия считает, что Таджикистан нарушил достигнутые ранее договоренности по государственной границе. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киргизского правительства.

"Таджикская сторона, нарушив ранее достигнутые договоренности, накалила обстановку и обострила ситуацию на киргизско-таджикской госгранице, что не соответствует добрососедским и дружеским отношениям", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие Таджикистана, несмотря на договоренности о запрете на проведение каких-либо работ на неописанных участках киргизско-таджикской границы до завершения процесса делимитации и демаркации, в ночь на 4 июня "проникли вглубь территории Киргизской Республики на 1 000 м, установили контейнер на неописанном участке госграницы Унжу-Булак Чон-Алайского района Ошской области".

Как отмечает пресс-служба, в связи с обострением обстановки на место "для урегулирования сложившейся ситуации" выехал глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев, который является руководителем киргизской делегации по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном.

В конце апреле и начале мая на границе Киргизии и Таджикистана из-за спорных участков границы произошли вооруженные столкновения между военнослужащими двух государств, в ходе которых погибли несколько десятков человек.

Теги
КиргизияТаджикистанОбострение конфликта на киргизско-таджикской границе
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