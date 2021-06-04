ВАРШАВА, 4 июня. /ТАСС/. Власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены.

"Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело, - сказал Пшидач. - Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы". "Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран", - указал он, подчеркнув, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств.

"В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, - отметил заместитель министра. - Рассчитываем на благосклонность датского правительства".

О проекте

Оператор польской сети газопроводов Gaz-System сообщил в начале мая, что готовился летом начать прокладку морского участка Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Он подтвердил, что реализация Baltic Pipe находится на стадии строительства в наземной и морской части проекта: в апреле этого года началось бурение тоннеля для газопровода на польском побережье.

Аналогичные работы в Дании должны были начаться в ближайшее время. С прошлого года исследовательские суда проверяли маршрут прокладки на предмет неразорвавшихся боеприпасов и экологических проблем. Летом три морских судна должны были приступить к укладке около 274 км газопровода по дну Балтийского моря.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намеревались к 1 октября 2022 года.

Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы.