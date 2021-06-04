В США призвали Китай раскрыть данные трех сотрудников института вирусологии в Ухане

Речь идет об историях болезни трех работников Уханьского института вирусологии, которые, по некоторым данным, заболели в ноябре 2019 года, а также шести шахтеров, почувствовавших себя плохо после того, как они побывали в 2012 году в пещере, где обитают летучие мыши. Трое горняков впоследствии от болезни погибли. Ученые из института посетили эту пещеру, чтобы взять образцы у летучих мышей. "Я хотел бы ознакомиться с медицинскими данными трех человек, которые, как сообщается, заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели? Если да, то чем?" - задался вопросом Фаучи, слова которого приводит газета.

"То же самое с шахтерами, которые заболели много лет назад. Что говорят медицинские данные этих людей? Был ли у них вирус? Что это было? Вполне возможно, что происхождение SARS-CoV-2 связано с этой пещерой. Либо [вирус] начал распространяться естественным путем, либо прошел через лабораторию", - предположил главный инфекционист США.

Споры о происхождении вируса

В конце мая президент США Джо Байден сообщил, что американское разведсообщество в настоящий момент не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или с инцидента в лаборатории. Американский лидер дал поручение разведсообществу "вновь удвоить усилия" с целью изучить все имеющиеся данные и подготовить для него через 90 дней новый отчет по этой теме.

Газета The Wall Street Journal 23 мая со ссылкой на данные американской разведки выступила с утверждением, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019 года. Это якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года, то есть до сообщения властями Китая о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.