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Глава ВВС Южной Кореи объявил об отставке из-за самоубийства военнослужащей

Командование южнокорейских ВВС стало объектом интенсивной критики после того, как в прошлом месяце старший сержант покончила с собой после сексуального насилия со стороны коллеги

СЕУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Начальник штаба ВВС Республики Корея генерал Ли Сон Ён заявил об уходе в отставку в связи с самоубийством женщины-сержанта, подвергавшейся на работе сексуальным домогательствам. Об этом говорится в распространенном им в пятницу сообщении для прессы.

"Я чувствую ответственность за случившееся и в этой связи принял решение уйти в отставку", - отметил Ли Сон Ён. Он принес публичные извинения и выразил соболезнования семье покойной.

Командование южнокорейских ВВС стало объектом интенсивной критики после того, как в прошлом месяце старший сержант покончила с собой после сексуального насилия со стороны коллеги. Несмотря на поданную жалобу, военная полиция и прокуратура не предприняли должных мер по ее защите, а следователи вместо проведения расследования активно пытались убедить жертву пойти на мировую с насильником, также старшим сержантом. Спустя три месяца после инцидента жертва покончила с собой.

Выяснилось также, что штаб ВВС сообщил в министерство национальной обороны не всю информацию, умолчав о событиях, предшествующих ее гибели и пытаясь тем самым замять дело.

Днем ранее президент страны Мун Чжэ Ин заявил, что распорядился провести тщательное расследование и строго наказать ответственных.

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Республика Корея
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