Таджикистан отверг обвинения Киргизии о нарушении договоренностей по границе

ДУШАНБЕ, 4 июня. /ТАСС/. Пограничные войска Таджикистана охраняют границу с Киргизией согласно договоренностям и не нарушали договоренностей, достигнутых в ходе работы межправительственной комиссии. Об этом в пятницу заявил пресс-центр Пограничных войск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны в ответ на обвинение с киргизской стороны о проникновении военных Таджикистана вглубь территории республики.

"В соответствии с договоренностью в рамках межправительственной комиссии отдельные пограничные точки были описаны. В связи с этим, в настоящее время пограничным нарядом осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-киргизской госграницы. То есть, согласно данной протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории", - сообщает пресс-центр.

По его данным, с другой стороны, на участке перевала Карамик установлен пограничный пост Киргизии с надлежащей инфраструктурой. Отмечается, что "вопреки официальному заявлению киргизской стороны, не соответствующему действительности, опубликованному в СМИ, в результате работы межправительственной комиссии Таджикистана и Киргизии по делимитации и демаркации из общей протяженности, составляющей 986,7 км, описано 519,9 км таджикско-киргизской госграницы, одним из оставшихся неразделенных участков на данной территории является перевал Шатты". В сообщении говорится, что стороны продолжат работу по определению линии прохождения госграницы на этом участке и представят свои предложения.

Ранее Пограничная служба (ПС) ГКНБ Киргизии сообщила, что подразделения ПС переведены на усиленный режим несения службы из-за напряженной ситуации на границе с Таджикистаном. В сообщении говорилось, что таджикская сторона 4 июня начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы и наблюдается "скопление личного состава военнослужащих на автомобильной и легкобронированной технике" со стороны Таджикистана. Правительство Киргизии, в свою очередь, обвинило Таджикистан в нарушении ранее достигнутых договоренностей и обострении ситуации на границе.

28 апреля между жителями Таджикистана и Киргизии на границе начался конфликт, который 29 апреля перерос в вооруженные столкновения между военнослужащими двух стран. В результате с обеих сторон сообщалось о десятках погибших и сотнях пострадавших. Правительственные делегации двух республик провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление, в котором подтвердили готовность прекратить противостояние и начать отвод войск.

Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. Созданная по итогам переговоров совместная рабочая группа приступила к проектному описанию линии части границ.