Финляндия разрешила въезд в страну для встречи с родственниками, в том числе из России

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июня. /ТАСС/. Финляндия с 7 июня расширит список оснований для въезда в республику в условиях действия ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в финской Погранохране.

"Новая версия ограничений на въезд вступит в силу с 7 июня. С понедельника необходимой причиной для въезда в страну будет считаться также встреча с родственниками. То есть это будет рассматриваться как веское основание, других причин требоваться не будет", - пояснили в ведомстве.

Перечень родственников и членов семьи, на которых будет распространяться новое правило, также с понедельника будет расширен. Теперь туда, помимо супругов и несовершеннолетних детей, отнесены взрослые дети, родители, приемные родители, а также бабушки и дедушки. Новый порядок касается стран из категории ограничений 2, куда входят в том числе Россия, Великобритания, США и Турция.

В четверг Финляндия продлила действие введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений на границе для ряда стран, в том числе России, до 27 июня. Туристические поездки из РФ в страну в настоящее время невозможны.

Въезд в Финляндию

С 19 марта по 13 мая 2020 года Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

Въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семей граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также теперь и для встречи с родственниками. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией временно приостановлено, однако между странами возобновлено авиасообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.