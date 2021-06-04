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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Источник: послы стран ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Как утверждал верховный представитель [по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель, некоторые санкции возможно ввести быстро по письменной процедуре, необязательно ждать заседания Совета ЕС 21 июня. Поэтому послы уже сегодня утром одобрили ограничительные меры в отношении белорусских авиакомпаний", - сказал он.

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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