МИД Белоруссии напомнил, что процесс аккредитации посла США в республике не завершен

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Процесс аккредитации назначенного посла США в Минске Джули Фишер на данный момент не завершен, поэтому ее деятельность, связанная с республикой, не может считаться официальной. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"Никакого официального отношения к Беларуси она пока не имеет <...> До завершения аккредитации Фишер имеет лишь звучный статус назначенного посла США в Беларуси и то исключительно для внутренних целей американской стороны. Никаких международно-правовых оснований для иного толкования не имеется, равно как и для того, чтобы считать официальными ее заявления либо иную деятельность в отношении нашей страны", - подчеркнул Глаз.

Он напомнил, что в соответствии с Венской конвенцией глава диппредставительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий грамот.

В четверг глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Фишер в обозримой перспективе продолжит работать за пределами страны назначения и поддерживать демократические устремления белорусских граждан, сотрудничая с белорусскими гражданами, включая лидеров демократического движения, СМИ, представителей гражданского общества за пределами Белоруссии страны.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили состав диппредставительств. В отношениях стран началась разрядка после президентских выборов 2015 года, в 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов, при этом на должность американского посла в Минске была назначена Фишер. Однако процесс нормализации отношений остановился после выборов президента Белоруссии в августе прошлого года. В конце декабря 2020 года Госдепартамент сообщил, что Фишер приведена к присяге, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла. При этом глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что готовность властей страны принять американского посла будет зависеть от политики Вашингтона в отношении Минска.

В четверг МИД Белоруссии сообщил, что Минск в качестве ответных мер на санкции США против предприятий нефтехимического комплекса республики принял решение сократить персонал американского посольства в стране, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID). В ведомстве подчеркнули, что эти меры точечные и призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Белоруссией.