Лукашенко назвал действия Запада в отношении Белоруссии попыткой дотянуться до России

МИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Действия Запада в отношении Белоруссии являются "накатом на Россию" и проявлением конкуренции между странами. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Надо собраться, выстоять. Вы видите, что пошел огромный накат. Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь. А Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских людей, это наши люди, поэтому и идет этот накат", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область.

По его словам, вторая причина недружественных действий со стороны Запада кроется в конкуренции. "Мир в прошлом году сжался на фоне этого ковида, и места всем не хватает. Поэтому надо выстоять, чего бы это ни стоило", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что "каждый должен понимать, что просто не будет". "Это прежде всего обычная конкуренция".