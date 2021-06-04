Генпрокуратура Азербайджана сообщили о третьем погибшем при подрыве на мине в Карабахе

БАКУ, 4 июня. /ТАСС/. Трое человек погибли - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы МЧС по селу Сусузлуг Ариф Алиеви, еще четверо пострадали при подрыве на мине в Кельбаджарском районе Азербайджана. Об этом в пятницу сообщили Генеральная прокуратура и МВД страны.

"4 июня автомобиль "Камаз", в котором находились сотрудники СМИ, командированные в Кельбаджарский район, по дороге в село Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате погибли трое человек: оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информагентства АзерТАдж Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы МЧС по селу Сусузлуг Ариф Алиев. Кроме того, еще четыре человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести", - говорится в совместном заявлении правоохранительных органов.

Ранее азербайджанский государственный телеканал AzTV сообщил о гибели двоих журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.

По факту случившегося военной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные боевые действия. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов, включая Кельбаджарский, переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы

Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно сообщал о случаях подрыва на минах военных и гражданских лиц. По официальным данным, с момента подписания трехстороннего заявления, положившего конец боевым действиям, с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов. Азербайджан обвиняет Армению в намеренном затягивании процесса передачи карт минных полей в Карабахе и прилегающих районах, перешедших под контроль Баку после боевых действий в 2020 году.