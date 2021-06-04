Кабмин ФРГ осудил трансляцию интервью с Протасевичем на белорусском ТВ

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Германия считает неправдоподобными обстоятельства интервью с задержанным в Минске Романом Протасевичем, которое транслировалось на белорусском телевидении. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Правительство самым серьезным образом осуждает эту демонстрацию Протасевича [по телевидению]", - сказал он. Зайберт предположил, что Протасевич мог подвергаться давлению, в результате чего был вынужден "дать столь неправдоподобные признания".

Протасевич - один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Его задержали после того, как в Минске из-за сообщения о бомбе приземлился самолет, следовавший рейсом Афины - Вильнюс. ЕС призвал Минск освободить его.

В ходе видеоинтервью, которое было показано в четверг, Протасевич признал вину в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

В Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента, несколько месяцев проходили акции протеста несогласных с их итогами. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, и в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. По информации властей, многие акции координировались через Telegram-каналы, а также группы в мессенджерах и соцсетях.