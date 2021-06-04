Киев заявил, что "сделает больно" Белоруссии и Лукашенко, если Протасевича допросит ЛНР

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Украина примет болезненные меры в отношении Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко, если оппозиционный блогер Роман Протасевич будет допрошен представителями Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1".

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас много связей. В том числе и экономических", - сказал дипломат в ответ на вопрос о том, как будет реагировать Киев на допуск представителей ЛНР к Протасевичу.

Кулеба добавил, что не хочет озвучивать каких-либо угроз, однако подчеркнул, что "есть вещи, которые [Украина] не прощает", и неуважение территориальной целостности страны является одной из них. Глава МИД подтвердил, что в настоящее время контакты между государствами происходят лишь на уровне посольств.

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного в этой стране Протасевича для проведения следственного эксперимента. В отношении него возбуждено дело по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов", запрещенный в ЛНР, после чего в период с лета 2014 года по зиму 2015 года в составе батальона принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса. 2 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители следствия ЛНР могут посетить Протасевича.