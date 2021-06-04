Власти Сербии отметили, что производство "Спутника V" подтверждает отличные отношения с РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Запуск производства российской вакцины "Спутник V" на территории Сербии является подтверждением наилучших отношений Москвы и Белграда. Об этом заявил в пятницу министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович по результатам встречи с вице-премьером РФ Юрием Борисовым на полях ПМЭФ-2021.

"Это подтверждение наилучшего политического, экономического и научно-технического сотрудничества между двумя нашими странами, подтверждение близости и высокой степени взаимного доверия между нашим руководством", - цитирует пресс-служба Поповича его слова.

Сербский министр напомнил, что производство российского препарата является результатом договоренностей президентов Александара Вучича и Владимира Путина: "Всего за пять месяцев с начала работы над производством российской вакцины в Сербии, эта задача, которую мы получили от наших президентов, выполнена. Сербия станет первой страной в Европе, которая будет производить вакцину "Спутник V" на своей территории, сейчас мы будем еще больше готовы защитить здоровье и жизни наших граждан, а также помочь нашим партнерам по соседству и в Европе, которым вакцина необходима".

В свою очередь, Юрий Борисов отметил, что производство российской вакцины в Сербии - это большой шаг для республики, который гарантирует сохранение безопасности и долгосрочную защиту населения от коронавируса, сообщает пресс-служба сербского министра.

19 мая Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины "Спутник V", произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", и одобрил производство российского препарата в этом сербском учреждении.

Договоренность о производстве вакцины "Спутник V"

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что Сербия сначала начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами компании Pfizer, Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Как сообщал в феврале посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".