В ЛНР заявили, что Протасевич был снайпером в батальоне "Азов"

ЛУГАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич был снайпером в украинском батальоне "Азов" и вел огонь по мирным жителям. Об этом в пятницу заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"Протасевич утверждает, что ничего плохого он не делал и всего лишь был журналистом на передовых рубежах Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным наших источников из оперативно-тактической группировки ВСУ "Север", Протасевич являлся снайпером и нередко практиковался в стрельбе по мирным жителям, а также медработникам и сотрудникам МЧС, прибывавшим к ним на помощь", - цитирует его агентство "Луганскинформцентр".

Кроме того, по данным Народной милиции, через Протасевича "проходил транзит граждан, желающих заработать и повоевать в Донбассе на стороне ВСУ". "Трансфер из Минска в зону так называемой операции объединенных сил (ООС, силовой операции Украины в Донбассе) составлял $5 тыс. В стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов", - заявил Филипоненко.

В четверг Протасевич в интервью программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заявил, что не состоял в штате украинского батальона "Азов", так как являлся иностранцем, и не был в зоне силовой операции в Донбассе.

Ранее Генеральная прокуратура ЛНР обратилась к Белоруссии с просьбой предоставить задержанного в этой стране Протасевича для проведения следственного эксперимента. В отношении него возбуждено дело по подозрению в том, что он в 2014 году добровольно вступил в батальон "Азов", запрещенный в ЛНР, после чего в период с лета 2014 года по зиму 2015 года в составе батальона принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса. 2 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители следствия ЛНР могут посетить Протасевича.

Протасевич - один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA. Он находился на борту самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки самолета Протасевича задержали сотрудники правоохранительных органов Белоруссии. Информация о бомбе не подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения с заведомо ложным сообщением о минировании.