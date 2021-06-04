ЕС запретил полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Евросоюз запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", - отмечается в нем.

Таким образом, подчеркивает Совет ЕС, страны Евросоюза "должны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет, а также пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве торговых".

"Сегодняшнее решение принято после выводов Евросовета от 24-25 мая 2021 года, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, поставившую под угрозу безопасность полетов", - добавил Совет ЕС.

Ранее в пятницу постоянные представители 27 государств - членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске, сообщил корр. ТАСС источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Главы государств и правительств ЕС на саммите 24-25 мая приняли политическое решение в экстренном порядке ввести новые санкции, включая экономические и секторальные, против Белоруссии из-за экстренной посадки в Минске самолета Ryanair и задержания находившегося на его борту блогера Романа Протасевича. Как писали позднее западные СМИ, ограничения затронут те сферы хозяйственной деятельности, в которых работают государственные предприятия республики. В частности, речь якобы идет об экспорте калийных удобрений.