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Генсек НАТО заявил, что альянс верит в диалог с РФ

НАТО верит в это, так как считает необходимым построить лучшие отношения с Москвой, отметил Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. НАТО верит в диалог с Россией, потому что считает необходимым построить лучшие отношения с этой страной. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая с речью "НАТО-2030: трансатлантическая повестка на будущее", предваряющей саммит 14 июня. Мероприятие проводилось в формате онлайн Германским советом по международным отношениям и Институтом Брукингса.

"Мы верим в диалог с Россией, частично потому, что нам нужно построить лучшие отношения с РФ, так как она является нашим соседом", - сказал он.

При этом генсек подчеркнул, что альянс продолжит придерживаться двойного подхода по отношению к России. "Я убежден, что мы продолжим придерживаться нашего двойного подхода - сдерживание и диалог, потому что нам нужен диалог, чтоб обсуждать разногласия", - добавил он.

Как ожидается, на саммите 14 июня альянс одобрит новую концепцию "НАТО-2030", в которой, в частности, будет излагаться подход по отношениям с Россией.

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