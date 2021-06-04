В Белом доме сообщили, что РФ будет находиться в центре внимания предстоящего саммита НАТО

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Россия будет находиться в центре внимания предстоящего 14 июня саммита НАТО в части дискуссии по новым вызовам. Об этом сообщила в пятницу старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Аманда Слоат, выступая в ходе видеоконференции Центра за новую американскую безопасность.

"Президент США Джо Байден подтвердит нашу твердую приверженность альянсу и пятой статье о коллективной обороне [Вашингтонского договора] (нападение на любую страну альянса рассматривается как агрессия против всех его членов - прим. ТАСС), - сказала она. - Саммит позволит [обсудить], что необходимо предпринять для реагирования на существующие и новые вызовы. Россия очевидно будет в центре внимания этих дискуссий. НАТО подтвердит нашу ключевую миссию, заключающуюся в сдерживании и обороне".

Среди других вызовов представитель Белого дома назвала Китай. "Лидеры обсудят необходимость реагирования на этот стратегический вызов нашей коллективной безопасности и процветанию, исходящий со стороны Пекина, - сказала она. - Кибербезопасность занимает все большее внимание среди членов НАТО в контексте усиления военно-политических и технических усилий альянса по противодействию киберугрозам".

Контакты между лидерами

Соединенные Штаты считают, что в отношениях с Россией нет замены контактам между президентами двух стран, Вашингтон хочет стабильности и предсказуемости.

"Наша цель - восстановить предсказуемость и стабильность в отношениях. Мы считаем, что не существует замены контактам между лидерами [двух стран], особенно в таких сложных отношениях, как эти. И мы считаем, что у нас должны быть очень четкие каналы связи, начиная с президентского уровня. И мы должны попытаться понять, какова позиция Москвы", - отметил Грин.

По мнению Грина, американо-российский саммит "является ярким примером" политики нынешних американских властей, заключающейся в "установление лидерской роли с помощью дипломатии". "Администрация готова сотрудничать, когда это отвечает нашим интересам. У наших двух стран крупнейшие ядерные арсеналы на планете. И мы несем глубокую ответственность в связи с этим", - подчеркнул он. В качестве примера двустороннего сотрудничества Грин привел продление в феврале на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

При этом старший директор в СНБ по России и Центральной Азии утверждал, что Вашингтон за последнее время "продемонстрировал, что может и будет отвечать на злонамеренные действия со стороны России". В пример он привел ряд антироссийских санкций, введенных из-за ситуации вокруг Алексея Навального, приписываемых Москве вмешательства в выборы и масштабную кибератаку. Грин добавил, что США в отношениях с Россией "будут четко отстаивать свои основополагающие ценности".

Темы предстоящего саммита

В Белом доме сообщили, что Байден намерен обсудить в Женеве на встрече с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг дипломатов РФ и США, а также Белоруссию, Украину, Иран, КНДР, Сирию, Афганистан, нормы гражданской авиации, перспективы дальнейшего разоружения и борьбу с изменением климата.

"Мы также обсудим ограничения, которые Россия наложила на нашу дипломатическую платформу внутри России. На повестке дня также будут такие темы, как Иран, Северная Корея, Сирия, Афганистан, Арктика и изменение климата. Президент [Байден] также подтвердит нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, и мы будем говорить о Белоруссии и необходимости соблюдения норм гражданской авиации, которые, как мы видим, грубо нарушались в последние недели", - рассказал Грин.

Байден также намерен поднять вопрос о будущих договоренностях по контролю над вооружениями, добавил он, отметив, что США должны работать с Россией по "ключевым вызовам в мире" независимо от того, нравится это Вашингтону или нет.

"Россия все еще вместе с США обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете. Россия все еще является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Это означает, что, нравится нам или нет, мы должны работать с Россией по определенным ключевым вызовам в мире", - подчеркнул сотрудник СНБ. В качестве вопросов, по которым США придется сотрудничать с Россией, Грин назвал Сирию, Афганистан, Иран.

При этом представитель Белого дома утверждал, что США не усматривают на текущем этапе больших возможностей для налаживания конструктивного взаимодействия с Россией. "Однако у нас (властей США - прим. ТАСС) нет иллюзий насчет происходящего внутри России. И мы не усматриваем больших благоприятных возможностей для настоящего конструктивного взаимодействия по многим сферам, по которым мог быть совершенно другой тон несколько лет назад", - сказал Грин.

По его словам, нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не стремится ни к перезагрузке связей Москвы и Вашингтона, ни к дальнейшей эскалации в них напряженности. "Мы сообщили с самого начала, что не заинтересованы в перезагрузке. Но мы также не хотим эскалации [напряженности в отношениях] с Россией", - отметил представитель СНБ.

Как ранее объявили Кремль и Белый дом, президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут 16 июня в Женеве двустороннюю встречу.