Столтенберг назвал девять ключевых пунктов повестки саммита НАТО 14 июня

БРЮССЕЛЬ, 4 июня. /ТАСС/. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг перечислил девять ключевых пунктов повестки дня саммита НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе. Он выступил в пятницу с речью "НАТО-2030: трансатлантическая повестка на будущее", предваряющей встречу лидеров через 10 дней. Мероприятие проводилось в формате онлайн Германским советом по международным отношениям и Институтом Брукингса.

Девять пунктов повестки

"Позвольте мне обрисовать ключевые области. Во-первых, мы укрепим НАТО как уникальный и незаменимый форум для трансатлантических консультаций. По всем вопросам, которые затрагивают трансатлантическую безопасность. В том числе, например, по Сирии, Ирану или Южно-Китайскому морю. Потому что НАТО - это не просто военный альянс, а военно-политический союз. И даже когда мы не можем предпринимать военных действий, наше политическое единство имеет значение", - начал он.

Второй пункт, по его словам, - "укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз". "С 2014 года мы осуществили самое крупное укрепление нашей коллективной обороны за последнее поколение. Повышение нашей способности защищать всех союзников. На суше, на море, в воздухе, в киберпространстве и в космосе. Мы будем быстро и в полном объеме осуществлять наши планы по укреплению нашей военной позиции, продолжая повышать боеготовность наших сил, модернизировать наши возможности и больше инвестировать в нашу коллективную оборону", - пояснил он.

"Сильные военные важны, но сильные общества - это наша первая линия обороны. Поэтому мы должны повысить уровень амбиций, когда дело доходит до устойчивости. Поэтому наша третья цель состоит в том, чтобы разработать задачи по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса. И работать с союзниками, чтобы воплотить их в конкретные национальные цели. Для защиты нашей критически важной инфраструктуры. Сделать наши общества менее уязвимыми для нападений и принуждения, и обеспечить, чтобы наши военные могли действовать в условиях мира, кризиса и конфликта", - продолжил генсек.

Четвертая задача - "стимулировать трансатлантические инновации". "Чтобы отточить наше технологическое преимущество и предотвращать разрыв в инновациях между союзниками. Чтобы мы могли продолжать работать вместе. Мы создадим трансатлантический центр для содействия расширению сотрудничества между союзниками в области технологий. И более тесное сотрудничество с нашими исследователями мирового класса, отраслями промышленности и стартапами", - добавил он.

"В-пятых, мы должны сыграть свою роль в поддержании международного порядка, основанного на правилах, выступая в один голос, чтобы защитить наши ценности и интересы. И поощрять других играть по правилам. Мы будем укреплять наши существующие партнерские отношения, например, с Европейским союзом. И налаживать новые связи со странами-единомышленниками по всему миру, в том числе в Африке, Азии и Латинской Америке", - продолжил Столтенбер.

Шестым пунктов он назвал оказание поддержки странам-партнерам. "Конфликты и нестабильность в соседних с НАТО странах напрямую подрывают нашу безопасность. Поэтому наша шестая цель состоит в том, чтобы активизировать нашу поддержку в области подготовки кадров и наращивания потенциала для партнеров.

От Ирака до Иордании и от Грузии до Украины. В таких областях, как борьба с терроризмом, противодействие кибератакам, управление кризисами и реформа обороны", - пояснил он.

Седьмой ключевой пункт - проблема изменений климата. "В-седьмых, изменение климата. Глобальное потепление - это мультипликатор кризиса. Поэтому НАТО должна бороться с последствиями изменения климата для безопасности. Моя цель состоит в том, чтобы согласовать четкое политическое обязательство на саммите - значительно сократить военные выбросы", - отметил он.

"В-восьмых, мы договоримся разработать следующую стратегическую концепцию НАТО. Подтвердить приверженность нашим ценностям и нашей непреходящей цели. И адаптироваться к меняющимся условиям безопасности", - продолжил он.

Наконец, девятый пункт - инвестиции в оборону. "И, наконец, чтобы сделать все это, нам нужно больше инвестировать. Но мы должны не только больше инвестировать, но также должны лучше инвестировать. Именно поэтому мы должны увеличить общий бюджет НАТО", - заключил он.