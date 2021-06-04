В Совбезе Украины заявили, что Франция и Германия должны ответить за "потакание" России

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что Франция и Германия должны ответить за "потакание" России, в которой они заинтересованы как в политическом и экономическом партнере, несмотря на западные санкции.

"Сейчас имеем дело с мощными игроками на территории Европы, которые заинтересованы в сотрудничестве с Российской Федерацией. Нужно прекращать недосказанные вещи по этому поводу. Прежде всего это Германия и Франция, которые являются непосредственно политическими и экономическими партнерами РФ. И нам это очень неприятно", - сказал Данилов в пятницу на брифинге, комментируя позицию Парижа и Берлина в связи с ситуацией вокруг Украины и строительства газопровода "Северный поток".

При этом он упрекнул Францию и Германию в том, что они в 2008 году отказали в предоставлении Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО Грузии и Украине. "После этого у нас <...> ситуация с оккупированным Крымом", - посетовал секретарь Совбеза.

Исходя из этого, он настаивает на том, что Германия и Франция должны ответить за свою политику в отношении России.

"Должны ли за это нести какую-то ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны. Потому что, кроме экономического интереса, есть еще и политические вещи", - сказал Данилов. Он упрекнул эти две странны в корысти за счет демократии. "Если вы говорите о демократии, о свободе, что вы цените каждую страну, то та ситуация, когда одна страна нарушает границы другой, но высказывается только какое-то беспокойство, - этого слишком мало <...>. Когда они ставят деньги на первое место, тогда надо сказать всему миру, что для них деньги на первом месте. Не люди, не демократия, не права и свободы. Тогда тирания будет по всем странам расползаться, как шагреневая кожа", - сказал секретарь СНБО.

Он выразил сожаление, что от позиции Киева мало что зависит. "К сожалению, у нас на сегодня нет прямой возможности влиять на эти процессы", хотя украинские дипломаты "приобщены к этому процессу, чтобы все это прекратить", - сказал Данилов.