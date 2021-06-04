Байден встретится со Столтенбергом в Вашингтоне 7 июня

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 7 июня проведет в Вашингтоне встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщила в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"В понедельник президент встретится в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", - указала она. По словам Псаки, американский лидер и генсек Североатлантического альянса обсудят детали предстоящего совещания НАТО на высшем уровне, которое пройдет в Брюсселе 14 июня. Кроме того, как указала пресс-секретарь Белого дома, Байден и Столтенберг поднимут вопросы укрепления трансатлантического сотрудничества "перед лицом вызовов, исходящих от России и Китая", а также ряд других тем, касающихся обеспечения безопасности.

В пятницу старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат отметила, что Россия будет находиться в центре внимания предстоящего саммита НАТО в части дискуссии по новым вызовам. Как ожидается, альянс одобрит новую концепцию "НАТО-2030", в которой, в частности, будет излагаться подход к отношениям с Россией. Через два дня после саммита НАТО Байден встретится в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.