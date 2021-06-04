В Белом доме не ожидают, что саммит РФ - США решит все проблемы

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Вашингтон не рассчитывает, что встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Женеве позволит решить все имеющиеся между странами проблемы, но это возможность обсудить интересующие стороны вопросы. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не ожидаем, что это будет встреча, итог которой позволит решить все вопросы или все проблемы в наших отношениях", - сказала она. "Мы ожидаем, что это будет трудный разговор, но это возможность обсудить сферы, в которых у нас есть общие интересы, такие как ядерная безопасность и стабильность, а также затронуть темы, по которым у нас обеспокоенность", - подчеркнула Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден "рассчитывает затронуть ряд вопросов, включая Украину, агрессивные действия на границе со стороны россиян". Как отметила Псаки, Байден также надеется обсудить "деятельность хакеров", в том числе касающуюся программного обеспечения для вымогательства.

"Президент никогда не сдерживается, когда касается вопросов соблюдения прав человека", - также сообщила Псаки.

Псаки добавила, что решения о проведении совместной пресс-конференции Байдена и Путина пока нет.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден не будет сдерживаться на саммите в Женеве ни публично, ни в закрытой части. "Президент Байден, как он сам об этом говорил, по ходу своей карьеры в прошлом контактировал с президентом Путиным. Он никогда не стремился сдерживаться по вопросам, представляющим для него интерес, по темам, в которых, как он считает, действия российских властей или российского лидера вредят Соединенным Штатам. И он, определенно, не собирается сдерживаться и на этой встрече ни публично, ни в закрытой части", - отметила Псаки.

Готовность к действиям

Соединенные Штаты готовы предпринимать различные действия, если на то есть основания, при этом в ряде случаев подобные меры могут быть не видны для общественности.

"Мы будем предпринимать действия, когда уверены [в основаниях для них], иногда они будут видны, иногда нет, мы обычно не планируем это заранее", - сказала Псаки.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.

Атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS была произведена 31 мая. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Путин назвал эти обвинения нелепыми и смешными и предположил, что такая ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с Байденом.