ВВС США рассчитывают получить первые гиперзвуковые вооружения в 2022-2023 годах

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) США рассчитывают обзавестись первым гиперзвуковым вооружением в 2022-2023 годах. Об этом сообщил в пятницу на онлайн-встрече с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.

Он уточнил, что речь идет о гиперзвуковых ракетах, которые должны быть произведены по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). "ARRW - программа, которую мы продолжаем, в которую мы продолжаем вкладывать средства. Мы все еще рассчитываем, что получим первые достигшие начальной оперативной боевой готовности [гиперзвуковые] средства в 2022 году или начале 2023 года", - заявил американский военачальник.

"В эту программу, - отметил он, - мы вкладываем дополнительные средства в плане закупок, а также в плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и испытаний". "Мы действительно прилагаем усилия к тому, чтобы получить эти первые достигшие начальной оперативной боевой готовности средства как можно скорее. И программа продолжает прогрессировать", - подчеркнул генерал.

Между тем ранее ВВС США пытались разрабатывать два вида гиперзвуковых вооружений - по программам ARRW и HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon). Однако в феврале 2020 года ВВС отказались от программы HCSW, которую, как и ARRW, разрабатывал гигант военно-промышленного комплекса США Lockheed Martin. Первые летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали бомбардировщики B-52, состоялись в США в июне 2019 года.

В США разработкой гиперзвуковых вооружений, помимо ВВС, занимаются ВМС и DARPA - Управление перспективных исследовательских программ министерства обороны.