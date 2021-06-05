Более 110 арабов пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 113 палестинцев получили ранения в результате столкновений с пограничной полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан в пятницу. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA .

По его информации, стычки произошли в районе города Бейт в южной части провинции Наблус. Как уточнили в палестинском обществе Красного Полумесяца, 16 человек получили огнестрельные ранения, 20 арабов пострадали от выстрелов резиновыми пулями, четверо ранены в результате избиения израильскими полицейскими, еще 73 палестинца получили отравления из-за действия слезоточивого газа.

Местные жители проводили традиционную пятничную демонстрацию против активной поселенческой политики израильских властей, в частности в районе горы Сабих.

"Противостояние с оккупантами не закончится до тех пор, пока на нашей земле не прекратится осуществление [Израилем] поселенческой политики, а также осквернение мечети Аль-Акса и нападения на жителей района Шейх-Джаррах [в Восточном Иерусалиме]", - приводит WAFA слова заместителя главы движения ФАТХ Махмуда аль-Алюля.

Как подчеркивает агентство, локальные стычки между палестинцами и израильскими силовиками в районе горы Сабих происходят на ежедневной основе.