Финский премьер возместит расходы из госбюджета по предоставленной ей льготе на питание

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Санна Марин в полном объеме вернет средства, израсходованные из госбюджета в рамках предоставленной ей льготы на питание.

"Я скорректирую налоговую декларацию за 2020 год и заплачу налоги с полученной льготы. Я обсудила этот вопрос с налоговым ведомством. В дополнение к этому я в полном объеме возвращу полученные льготы", - написала она в пятницу в Twitter.

Как сообщила ранее пресс-служба финского правительства, согласно мнению Налоговой администрации Финляндии, льгота на питание премьер-министра подлежит налогообложению. Пресс-служба указала также, что канцелярия премьер-министра выработает новые инструкции по поводу услуг, предоставляемых в премьерской резиденции, и изменит существующую практику.

В начале недели Марин заявила, что откажется от использования льготы на питание - продуктов, которые приобретались для ее семьи за счет госбюджета. Ранее газета Iltalehti сообщила, что для Марин и ее семьи, которые проживают в премьерской резиденции Кесяранта в Хельсинки, за счет средств бюджета закупаются продукты для завтраков примерно на €300 в месяц. В канцелярии кабмина в ответ на это заявили, что средства на такие нужды выделялись и другим премьер-министрам.

Согласно подсчетам, проведенным канцелярией финского правительства, речь идет о более крупной сумме, чем сообщалось изначально. Всего с января 2020 года по май 2021 года из бюджета на покупку продуктов для семьи премьера было потрачено свыше €14,3 тыс., то есть порядка €850 в месяц.

В настоящее время полиция Хельсинки проводит доследственную проверку по этому делу, в ходе которой "будет дана оценка тому, есть ли основания подозревать должностное или иное преступление". Ведомство отметило, что закон о вознаграждении для занимающих должность премьер-министра не предусматривает подобной компенсации. В полиции подчеркнули, что рассмотрение не коснется действий самой Марин, оценка будет даваться работе чиновников правительственной канцелярии.