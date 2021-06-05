СМИ: встреча Путина и Байдена может пройти на одной из женевских вилл

ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Российско-американский саммит в Женеве может пройти на одной из вилл, а не в гостинице. С таким предположением выступила в пятницу газета Tribune de Genève , напомнив, что в 1985 году советский лидер Михаил Горбачев и американский президент Рональд Рейган провели свою первую встречу на вилле Fleur d'Eau в женевском пригороде Версуа.

Найти в Женеве место, которое "подходило бы как русским, так и американцам, - это подлинная головоломка", пишет издание, так как у каждой из сторон есть требования "как в плане безопасности, так и с точки зрения просто символики". Большие гостиницы "имеют свой козырь", однако там не хватает "более уединенного и более нейтрального пространства, где можно было бы написать новые страницы истории", констатирует Tribune de Genève.

Однако, по мнению газеты, в Женеве трудно "найти приспособленный нейтральный уголок вне больших отелей, приспособленный для встречи двух глав государств". Газета приводит мнение бывшего президента и главы МИД Швейцарии Мишлин Кальми-Ре, посетовавшей, что "швейцарские власти не располагают в Женеве протокольным пространством, предназначенным для двусторонних встреч подобного уровня". Вилла Fleur d'Eau, которую в ноябре 1985 года Швейцария предоставила в распоряжение Советского Союза и США для саммита, в 2018 году была приобретена Институтом Конфуция, который "известен как инструмент китайской мягкой силы".

Tribune de Genève усматривает в этой ситуации "символику", свидетельствующую о "смене эпох" и росте "китайского влияния в международной Женеве". По ее мнению, швейцарским властям в будущем следует "подыскать виллу" для проведения двусторонних встреч глав государств, которая, видимо, должна быть "больше виллы Fleur d'Eau".

Ранее швейцарская пресса выступила с прогнозом, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, скорее всего, пройдет в женевской гостинице InterContinental, где также встречались Горбачев и Рейган в 1985 году. По словам газеты Tan, ее преимуществом является удобное расположение рядом с международными организациями. Однако официальной информации о месте саммита в Женеве со стороны России и США пока нет.