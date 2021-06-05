Пленум ЦК Трудовой партии Кореи пройдет в начале июня

ТАСС, 5 июня. Политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) приняло решение созвать в начале июня пленум ЦК партии. Как сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), первое заседание Политбюро ЦК ТПК восьмого созыва прошло в пятницу под председательством лидера КНДР и генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына.

"Уважаемый генеральный секретарь подчеркнул, что на данный момент необходимо созвать пленум ЦК партии и точно подытожить общее положение государственных дел первого полугодия, принять дополнительные меры по своевременному исправлению отклонений", - говорится в сообщении ЦТАК.

"Политбюро ЦК ТПК решило созвать III пленум ЦК партии восьмого созыва в первой декаде июня, чтобы подвести промежуточные итоги положению выполнения главной политики партии и государства 2021 года", - указано в сообщении.

"Уважаемый генеральный секретарь отметил, что из-за сложившихся неблагоприятных субъективных и объективных условий и обстановки благополучное развитие государственного дела наталкивается на многие вызовы и ограничения. Но благодаря идейному энтузиазму и боевому духу опоры на собственные силы всей партии и всего народа, которые чрезвычайно приподнял VIII съезд партии, перспективно продвигаются многие запланированные работы", - указано в сообщении.

В ходе заседания Ким Чен Ын обобщил и проанализировал выполнение основных политических задач первого полугодия этого года по отраслям. Он подчеркнул, что с учетом текущей внутренней и внешней обстановки партия и правительство должны взять на себя самую важную миссию и ответственность. Лидер КНДР отметил, что борьба за стабилизацию и улучшение экономической работы и народной жизни должны стать приоритетом на данном этапе.

31 мая представитель южнокорейского министерства объединения, которое курирует отношения с КНДР, сообщил на брифинге в Сеуле, что, по его данным, Ким Чен Ын не появлялся на публике на протяжении последних 24 дней, что является самым длительным периодом в текущем году.