СМИ: арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 "Нерпа", арендованная Индией и эксплуатировавшаяся ей под названием "Чакра", возвращается в Россию. Об этом сообщает в субботу газета Hindustan Times со ссылкой на источники.

По ее данным, возвращение субмарины связано с приближающимся истечением срока аренды: в 2012 году она была передана индийской стороне в 10-летний лизинг. Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

По сведениям индийского телеканала NDTV, преждевременное возвращение подлодки обусловлено "проблемами ее содержания, в том числе силовой установки". Субмарина с индийским экипажем на борту следует во Владивосток в сопровождении кораблей России и Индии, сейчас она находится в Сингапуре.

При этом в субботу в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что отряд его кораблей в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и морского буксира "Калар" прибыл в Сингапур и встал на якорь в районе военно-морской базы Чанги, где пополнит запасы. Ранее корабли флота посещали Сингапур с деловым заходом менее месяца назад - 11 мая.

В "Рособоронэкспорте" (входит в Ростех) отказались комментировать информацию о возвращении подлодки.

АПЛ индийского флота

Это уже вторая атомная подлодка, арендованная Индией за всю историю двусторонних отношений. До этого в январе 1988 года ВМС республики получили в лизинг от СССР многоцелевую атомную подводную лодку проекта 670 "Скат" К-43. За три года службы в их составе под названием "Чакра" она совершила много выходов в море. По данным индийских СМИ, Нью-Дели планирует в 2025 году взять в аренду еще одну российскую АПЛ. Ожидается, что ей станет субмарина проекта 971 "Братск", которая сейчас проходит модернизацию в Центре судоремонта "Звездочка" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Кроме того, Индия строит собственные атомные подлодки. В 2018 году впервые вышла в море первая такая субмарина "Арихант", вооруженная баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. По данным индийских СМИ, это головная АПЛ этого класса, всего планируется принять на вооружение ВМС Индии шесть подлодок этого типа.