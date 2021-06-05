Международные учения "Весенний шторм" в Эстонии завершатся 5 июня

ТАЛЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Крупные международные учения Kevadtorm ("Весенний шторм") завершаются в субботу в Эстонии масштабными боевыми стрельбами. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны республики.

Кульминацией маневров станут боевые стрельбы Калевского батальона, которые состоятся в субботу после полудня. В этих занятиях, начавшихся еще 3 июня, задействовано порядка 1,7 тыс. военнослужащих Эстонии, Великобритании, Франции и Латвии. "Последние недели службы солдат срочной службы прошли в напряженных тренировках, боевые стрельбы потребуют последнего усилия моих солдат и их собратьев по оружию. Полагаю, это лучшая точка перед отправкой военнослужащих в резерв", - отметил командир Калевского пехотного батальона Айн Тийдрус.

Цель боевых стрельб заключается в отработке оборонительных и наступательных боев во взаимодействии пехоты с артиллерией, инженерными войсками, бронетехникой и поддержки с воздуха. "Выполнение задач во время боевых стрельб укрепляет дух солдат, учит их считаться с соратниками, соседними подразделениями и демонстрирует мощь комбинированного огня. Эти упражнения кристаллизуют понимание того, что ни один солдат не воюет в одиночку", - подчеркнул он.

В ходе учений, которые стартовали 17 мая, Силы обороны проверяли взаимодействие и боеготовность подразделений, в том числе батальонов 1-й и 2-й пехотной бригад, а также специальных рот и подразделений военной полиции. Наиболее интенсивная часть маневров прошла в период с 24 мая по 5 июня и состояла из учебных боев между соединениями, а также боевых стрельб с акцентом на взаимодействие между бригадами. В учениях было задействовано почти 7 тыс. военнослужащих Эстонии, а также Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши, США и Франции. Маневры в основном проводились на территории центральной и северной Эстонии.

Учения "Весенний шторм" проходят в Эстонии ежегодно в апреле-мае. В прошлом году из-за пандемии коронавируса они прошли в усеченном формате: вместо изначально запланированных 10 тыс. военнослужащих из 14 стран в них приняли участие около 3,2 тыс.