Канцлер Австрии привился от коронавируса препаратом AstraZeneca

ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц привился от нового коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом со ссылкой на Курца сообщило в субботу Австрийское агентство печати.

Курц вакцинировался в пятницу вечером и призвал население принимать участие в добровольной массовой вакцинации для возвращения к нормальной жизни.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. Для нее используются препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.

На начальном этапе вакцинация в Австрии охватывала в основном население старше 80 лет. В апреле прививать стали жителей старше 65 лет. В мае - от 55 до 65 лет. Летом вакцинация стала доступна для молодого поколения. Цель властей Австрии состоит в том, чтобы две трети желающих привиться получили хотя бы одну дозу вакцины к концу июня - началу июля 2021 года.